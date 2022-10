Piero Ausilio è tornato dal viaggio in Spagna con un taccuino pieno di appunti. Secondo Tuttosport il ds nerazzurro ha 'rimandato' Mouctar Diakhaby dopo Siviglia-Valencia: il difensore non scalda nonostante il contratto in scadenza nel 2023. "Discorso diverso per Tanguy Nianzou, che già intriga: verrà seguito e valutato più avanti (anche se il costo del cartellino del calciatore potrebbe impennarsi molto presto) - si legge -. Occhio anche al terzino sinistro spagnolo Josè Luis Gaya, già attenzionato in passato e a Thierry Correia, giovane laterale destro portoghese di cui si parla un gran bene. Un po’ come quel Gonzalo Montiel su cui Monchi ha già scommesso ben 11 milioni di euro. O José Ángel Carmona, jolly difensivo proveniente dalla cantera andalusa che sogna di ripercorrere i fasti di Sergio Ramos".