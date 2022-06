Non c'è solo l'Inter su Milenkovic. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, anche il Milan sta pensando al giocatore serbo, soprattutto nel caso in cui con Acerbi non si dovesse trovare la quadra. Pioli ha già allenato Milenkovic alla Fiorentina, ma al momento (sempre secondo il quotidiano) i nerazzurri conservano il vantaggio di aver già trovato l'accordo con l'agente del calciatore.