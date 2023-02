La vittoria nell'ultimo derby della Madonnina è solo quella a noi più vicina di una lunga serie in questa stagione, in qualsiasi settore. Come ricorda Tuttosport, anche tra le Women è arrivato recentemente un sonante 4-1 in favore della squadra di Rita Guarino, dopo che già all'andata era finita con un altro successo interista.

Il 15 gennaio scorso era toccato invece alla Primavera di Chivu: 1-0 con rete di Owusu. Il 12 febbraio si sfideranno le formazioni dell'Under 18, l'Inter seconda contro il Milan terzo.