La prima analisi di Tuttosport sulla finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan è che i rossoneri hanno vinto con merito, diversamente da quanto era accaduto in semifinale contro la Juventus. Una partita, quella in finale, nella quale la squadra di Conceiçao è andata sotto 2-0 subito dopo l'avvio della ripresa. Determinante Leao, con il suo ingresso al posto di Jimenez. Reduce da infortunio, il portoghese ha conquistato la punizione dell'1-2 e servito l'assist del 3-2.

Per l'Inter una serata amarissima, serve (si legge) l'onestà di ammettere che non ha approcciato col piglio giusto la gara. Si parla di flop nerazzurro, sebbene con la possibilità di appellarsi al fallo che porta alla punizione del 2-1 e ad episodi contrari come il palo di Carlos Augusto con palla che rimbalza sulla linea e non oltre. Episodi però insufficienti a spiegare la prova di una squadra che ha patito oltre misura l'assenza di Thuram (anche se Taremi ha fatto bene) e di Calhanoglu dopo mezz'ora.