Tuttosport fa oggi il punto sul mercato del Milan a gennaio, riferendo che i nomi per la mediana del futuro sono sostanzialmente due. Uno è quello di Reda Belahyane del Verona, accostato anche all'Inter (il centrocampista potrebbe essere utilizzato liberamente in quanto Under 22 ) mentre l'altro candidato è Morten Frendrup del Genoa. Samuele Ricci del Torino è invece un obiettivo per l’estate.