Le linee del mercato interista sembrano abbastanza definite. Non ci saranno particolari vertici tra dirigenza e Inzaghi, secondo Tuttosport, anche se dovrebbe comunque esserci un incontro settimana prossima. L'idea è restare con Lautaro, Thuram, Taremi e Arnautovic, ci sarà un movimento se l'austriaco verrà ceduto.

In difesa servirebbe un centrale in più, mentre sugli esterni Dumfries dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 oppure verrà messo sul mercato.