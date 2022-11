Proseguono i contatti tra Inter e Defensor Sporting Club per arrivare ad Alan Matturro, 18 anni, uruguaiano per il quale Piero Ausilio (scrive oggi Tuttosport) spera di mettere in piedi un'operazione alla Lautaro. "I club ragionano sull’opportunità che l’Inter lasci Matturro in prestito allo Sporting Club fino al termine della stagione. Per quanto riguarda il cartellino, si lavora a un accordo sulla base di 3 milioni con il 20% sulla rivendita garantita agli uruguaiani", si legge.