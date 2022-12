Non si placano i rumors attorrno a un possibile ritorno di Beppe Marotta alla Juventus. Come scrive oggi Tuttosport, "la figura dell’attuale ad dell’Inter gode della grande stima di John Elkann, in bianconero ha fatto benissimo, non bene, ed è un dirigente top in Italia e in Europa. Però nel 2018 Marotta era andato via da amministratore delegato e a gennaio, nella Juventus, resterebbe così fuori dal Cda nel momento del suo eventuale insediamento: per un professionista che è andato sempre in crescendo nella carriera dirigenziale, potrebbe sembrare una “diminutio” (anche se potrebbe entrare in un secondo momento)".