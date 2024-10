Tuttosport dedica oggi un articolo alla crescita di Daniel Maldini. Per il quotidiano, l'attaccante è oggi un rimpianto per i rossoneri, pur con in mano il 50% sulla futura rivendita. Dovesse andare all'Inter, si legge, potrebbe fare la storia come Seedorf e Pirlo al contrario.

I bookmakers, tra l'altro, hanno elevato i nerazzurri al rango di favorita per arrivare al giocatore, che pure non sembra pensare al futuro ed è concentrato sul Monza, da ripagare con la salvezza.