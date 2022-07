L'Inter non vuole più altri 'casi Zaniolo ' e blinda i canterani, cedendoli non solo con lo scopo di fare plusvalenza ma anche tenendone il controllo. Lo ribadisce Tuttosport , concentrandosi poi su Cesare Casadei , fiore all'occhiello della Primavera nerazzurra ed inserito recentemente nei discorsi con il Torino per Bremer. "La richiesta, tuttora valida, fatta al Torino è emblematica dei piani nerazzurri sui giovani: il cartellino per l’Inter vale 7 milion i ma i granata, se vorranno regalare il giocatore a Ivan Juric , dovranno sottostare alla “recompra” in favore dell’Inter. Con la stessa formula è già finito Sebastiano Esposito all’Anderlecht: l’accordo prevede infatti un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni per il club di Bruxelles e controriscatto a 11.5 milioni per l’Inter".

Stessa strategia utilizzata per Lorenzo Pirola, che ieri ha firmato il rinnovo fino al 2027 prima di trasferirsi alla Salernitana con la formula del prestito con diritto di riscatto (a 5 milioni) e controriscatto (a 8 milioni) per l’Inter. Zinho Vanheusden si trasferirà invece all'AZ Alkmaar mentre Samuele Mulattieri è stato prestato al Frosinone. Prestito secco anche per Martin Satriano ad Empoli, mentre per Andrea Pinamonti "continuano le schermaglie con l’Atalanta ma, pure in questo caso, il club ha scelto di guadagnare qualche milione in meno per poter ottenere in cambio il diritto di contro-riscatto - si legge. L’altro tra i ragazzini terribili nerazzurri a essere ancora nel limbo è Lucien Agoume che preferirebbe un campionato estero alla Cremonese dove invece lo vede il club". Il baby Valentín Carboni sembra invece destinato a restare nel giro della prima squadra.