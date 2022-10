Oltre che per la trattativa in vista del rinnovo di Skriniar, nella giornata di ieri c'è stato un incontro in sede anche tra i dirigenti nerazzurri e Michael Yormak, presidente di Roc Nation. Per Tuttosport, è il "primo alleato dell’Inter nell’operazione per trattenere Romelu Lukaku a Milano: la volontà del belga è chiara come è chiaro che Big Rom non rientri più nei piani del club di Stamford Brigde (in attacco Potter ha Aubameyang , Havertz , Broja e Sterling ed è già stato acquistato Nkunku) però andranno ugualmente fatti combaciare tutti i parametri - milionari - dell’operazione".