Il ritorno a Milano permetterà a Romelu Lukaku di ricominciare a segnare davanti al pubblico del Meazza . Qualcosa che, in realtà, non è accaduto spesso. Quando il belga ha infilato la porta a San Siro , complice la pandemia, lo ha fatto con gli spaltiquasi sempre vuoti.

Il calcolo lo fa oggi Tuttosport: otto gol con gli spettatori in tribuna, fatte salve le gare con un migliaio di presenti. Diciotto partite col Mezza aperto e 28 nello stadio chiuso. Al ritorno in nerazzurro punterà la top 15 dei marcatori all-time del club, dove c'è Cruz a 75 (Lukaku è a 64). Per arrivare nei primi dieci deve arrivare ai 106 di Aebi.