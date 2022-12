Romelu Lukaku e Charles De Ketelaere hanno lasciato il Qatar consapevoli di essere parte di una squadra che avrebbe potuto fare molto di più e che invece si è fermata già nella fase a gironi. " Simone Inzaghi e Stefano Pioli auspicavano che entrambi avrebbero avuto ben altro impatto sul Mondiale, anche perché nella prima parte di stagione hanno giocato poco e la rassegna iridata poteva essere volano per tornare protagonisti anche a latitudini rossonerazzurre - si legge su Tuttosport -. Così non è stato e ora i due allenatori dovranno lavorare pure sotto il profilo psicologico per rimotivare due giocatori chiamati a essere le stelle di Inter e Milan ".

Nel caso dell'interista già da qualche giorno ha preso a lavorare con i compagni. L'obiettivo è tornare al top per la Supercoppa Italiana del 18 gennaio. "In questi giorni sta aggiungendo al lavoro in gruppo il programma personalizzato studiato per lui: un menù tarato per proseguire quanto fatto in Nazionale. Le tre amichevoli che faranno da antipasto al big match col Napoli del 4 gennaio (spartiacque nella lotta scudetto) vedranno il belga protagonista anche perché è fondamentale che metta minuti nelle gambe, obiettivo invece centrato in pieno da Marcelo Brozovic con la Croazia", sottolinea ancora il quotidiano.