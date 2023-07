Più che Davide Frattesi, l'Inter è intenzionata a spendere per Romelu Lukaku quanto ricavato dalla cessione di Marcelo Brozovic. Il belga aspetta, avrebbe qualche giorno di riposo in più concesso ai nazionali, ma secondo Tuttosport potrebbe anche presentarsi ad Appiano Gentile il 13 luglio qualora in questi giorni dovesse esserci una svolta positiva.

Il Chelsea sa che Lukaku accetterà solo la destinazione nerazzurra e questo potrebbe spingere i londinesi ad accettare anche una piccola minusvalenza a bilancio. "Lo sanno pure i dirigenti dell’Inter che, grazie ai 18 milioni in arrivo dall’Al-Nassr per Brozovic, hanno la liquidità per finanziare il prestito oneroso fino a giugno 2024, a cui seguirà un obbligo di riscatto con pagamento in più anni", si legge sul quotidiano, secondo cui alla fine la valutazione tra prestito e riscatto sarà attorno ai 40 milioni di euro.