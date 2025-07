Hakan Calhanoglu è atteso in Italia per rimettersi a disposizione di Chivu. Come raccontato da Matteo Moretto sul profilo Youtube di Fabrizio Romano, l'agente Stipic ha smentito di avere trattative in corso con Galatasaray e Fenerbahçe e ha specificato che il giocatore resterà all'Inter.

La verità è che negli ultimi giorni il presidente del Fener ha fatto un sondaggio in prima persona, ma non ha mai avanzato una vera trattativa, non ha mai inviato un'offerta all'Inter perché all'interno del mondo Fenerbahçe il nome di Calhanoglu non genera consensi: la parte tecnica preferirebbe altri profili.