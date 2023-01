Il Torino comincia a pensare al futuro di Lazaro. Come scrive Tuttosport, "la situazione terzini in casa granata non è semplice: Ola Aina è in scadenza di contratto e il rinnovo non è affatto vicino, Wilfried Singo è seguito da diverse società e a fine stagione (se non addirittura durante questa sessione di mercato) potrebbe andare via. Lazaro potrebbe essere una certezza da cui ripartire per Juric, ma va prima trovato un accordo con l’Inter".