L'uomo del momento in casa Inter è Lautaro Martinez . "Trascinatore e goleador", come racconta Tuttosport . "Il titolo in Qatar ha fatto compiere all’argentino un ulteriore step, come se avesse preso una nuova coscienza di sé. E la fascia che l’Inter gli ha dato dopo il declassamento di Skriniar - in attesa del ritorno in campo dal 1’ di Brozovic , capitano per anzianità -, lo ha responsabilizzato ancor più".

I numeri sono eloquenti, otto gare da titolare su nove nel 2023 con 7 gol e 1 assist. Sette come le reti nella stracittadina milanese in carriera, secondo in classifica marcatori. Ventinove tiri verso lo specchio in campionato, uno in più rispetto a Osimhen (73 a 69 i tiri totali, sempre in favore dell'argentino). Il "Toro" è primo in A in entrambe le voci statistiche. Con 15 reti in stagione in tutte le competizioni è a -10 dal suo record personale sulla singola annata, firmato un anno fa.