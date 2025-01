Lautaro Martinez è tornato al gol a Cagliari e ha poi sciupato diverse occasioni nella semifinale di Supercoppa contro l'Atalanta, ma Tuttosport sottolinea altri aspetti positivi del tanto lavoro che l'argentino fa per l'Inter. Il Toro è "il primo difensore della squadra", pronto a sacrificarsi e a lottare, mettendoci sempre la faccia. Ovvio, però, che da un attaccante ci si aspetti più gol, soprattutto da uno come lui: finora in 23 presenze totali con i nerazzurri in tutte le competizioni ha collezionato appena 7 gol siglati in 1621', di cui uno arrivato nelle ultime 7 partite.

Adesso serve una nuova scintilla per riaccendere Lautaro, con la finale di Supercoppa contro il Milan che rappresenta una ghiotta occasione. Difficilmente al fianco dell'argentino ci sarà Thuram, bloccato da un affaticamento all’adduttore che potrebbe portarlo a sostenere oggi gli esami strumentali. "Occhio a Correa che potrebbe a sorpresa sorpassare Taremi per una maglia da titolare", scrive TS.