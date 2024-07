Lautaro Martinez e Alvaro Morata accendono il derby di Milano. Uno ha vinto la Copa America ed è già capitano dell'Inter, l'altro l'Europeo e sta per arrivare al Milan.

L'argentino, si legge su Tuttosport, è stato spietato, totale, quasi da Pallone d'Oro. Tornerà a Milano per firmare il rinnovo di contratto coi nerazzurri fino al 2029 a nove milioni a stagione più bonus. Per completare il quadro gli manca diventare campione d'Europa. Di certo vuole essere protagonista con l'Inter.

Dall'altra parte Morata sta per arrivare a Milano. A livello di gol non è stato lo stesso torneo di Lautaro, ma anche in finale ha giocato dando tutto, aiutando i compagni. Un anno fa era entrato nel mirino dell'Inter e chissà che coppia sarebbe stata col capitano nerazzurro. Ora proverà a far tremare il regno di Lautaro in città.