Lautaro Martinez proverà a raggiungere o superare Gonzalo Higuain e Ciro Immobile, unici a riuscire a segnare 36 gol in un singolo campionato di Serie A. L'argentino, spiega Tuttosport, è a 22 gol in 23 presenze. A questo punto della stagione l'argentino era a 24 e l'azzurro a 27. Il "Toro" ha lo svantaggio di non essere il rigorista principale della squadra, ma potrebbe avere il vantaggio di arrivare alla fine della stagione con l'obiettivo già centrato.

Immobile trovò delle avversarie meno motivate e segnò 7 gol nelle ultime 5, Higuain 6 nelle ultime 3. Se davvero l'Inter dovesse andare a +12 sulla seconda, domani sera contro l'Atalanta, potrebbe lanciarsi verso uno scudetto aritmeticamente vinto a fine aprile. Allora Lautaro potrebbe concentrarsi sul suo record, a meno che non ci siano "distrazioni" in Champions League. E a quel punto diventerebbe anche il rigorista principe al posto di Calhanoglu.

Ogni gol permette ovviamente all'agente Alejandro Camaño di avere una carta in più in chiave rinnovo, anche se per fortuna dell'Inter l'attaccante sembra deciso a prolungare così come la società è convinta di voler lavorare sul prolungamento fino al 2028. C'è ancora distanza tra i dieci milioni complessivi chiesti dal giocatore e gli otto proposti, entro la primavera si cercherà di arrivare a un punto d'incontro.