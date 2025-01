Lautaro Martinez sta vivendo un avvio di 2025 di grandissimo livello. Aveva ricominciato a segnare il 28 dicembre a Cagliari, nell'anno solare precedente, dalla Supercoppa in poi non si è più fermato. Dopo Riad, dove ha segnato in semifinale, sei partite tra campionato e Champions League con sette reti, come ricorda oggi Tuttosport.

Solo Mbappé e Dembelé hanno segnato otto gol nell'anno appena cominciato, come Lautaro. Adesso l'obiettivo è continuare il ruolino di marcia soprattutto in Europa, dove il rendimento altalenante è uno dei motivi del settimo posto nell'ultimo Pallone d'Oro, nonostante Scudetto e Coppa America in bacheca.

I quindici gol attuali sono già uno in più di Thuram, finora trascinatore e goleador della squadra. A maggio, continuando così, i numeri non si discosteranno molto dal passato. E questo nonostante fino a poche settimane fa si parlasse di annata non positiva.