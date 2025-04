Bomber, primo difensore, capitano e leader vero. Tutte caratteristiche che Tuttosport affibia questa mattina a Lautaro Martinez, vincitore per distacco della sfida nella sfida con Harry Kane. Una partita totale da parte dell'argentino, che segna un bellissimo gol, lotta, pressa, manda a casa Kim col mal di testa.

Per Lautaro è la rete numero 19 in 41 partite quest'anno, di cui 7 in 10 presenze in Champions League. L'ultimo a segnarne almeno altrettanti era stato Samuel Eto'o nel 2010/11, toccando quota otto. L'argentino è già il miglior marcatore all-time nel torneo per i nerazzurri, 19 gol in 54 gare e proverà ad aggiungere altri centri da qui a fine annata.