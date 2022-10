"I destini di Inter e Roma ovviamente non dipendono solo da loro e forse per entrambi i tecnici è anche un bene visto il rendimento sottoporta di Lautaro e Zaniolo contro le rispettive avversarie - sottolinea TS -. Martinez da quando è in Italia ha affrontato la Roma otto volte (sette in campionato e una in Coppa Italia), non ha mai perso - 3 vittorie e 5 pareggi -, ma ha segnato solo un gol, in occasione dell’ultimo incrocio il 23 aprile scorso (di testa su corner di Calhanoglu)". Ancora peggio è andata a Zaniolo, che contro la sua ex squadra conta cinque partite (quattro in campionato e una in Coppa Italia), zero successi, zero gol, zero assist e ben tre cartellini gialli.