La sfida di questa sera tra Napoli e Inter coinciderà anche con il duello a distanza tra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, oggi di nuovo avversari dopo essere stati compagni in nerazzurro. L'ultima LuLa si era vista a Torino il 3 giugno 2023, quando i due giocarono titolari con le finali di Champions League e Coppa Italia affidate all'argentino e Edin Dzeko. Anche queste scelte contribuirono a far rompere il rapporto del belga con club e spogliatoio, soprattutto con il capitano nerazzurro.

Da allora in campo i due si sono ignorati, senza riuscire mai a trovare la rete quando si sono incrociati. Come ricorda Tuttosport, infatti, da quando si è sciolta la LuLa, l’interista non è mai riuscito a segnare nei tre confronti diretti giocati contro Lukaku. E lo stesso discorso vale pure per Rom.