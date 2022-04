Non solo Raspadori. Secondo quanto riferisce oggi Tuttosport, la Juventus avrebbe messo nel mirino anche Davide Frattesi, centrocampista nel mirino da tempo anche dell'Inter. "Operazione ambiziosa e tutt’altro che in saldo dal momento che il Sassuolo è una bottega sì di qualità, ma anche cara - si legge -. La Juventus fa sul serio. Nelle scorse settimane la semina è stata importante, ma adesso i bianconeri sono pronti a cambiare marcia. Per il 22enne cresciuto nella Roma, che detiene ancora il 30 percento sulla futura rivendita, è forte la concorrenza dell’Inter. L’ad nerazzurro Beppe Marotta, che può vantare un rapporto privilegiato con il collega Carnevali del Sassuolo, si è mosso per primo e in tempi non sospetti per Frattesi. L’Inter resta in prima fila, ma Cherubini è segnalato in corsia di sorpasso".