Il grande assente sarà Lukaku (ora in Belgio e atteso da nuovi esami in programma la prossima settimana), ma nel big match contro la Juventus Inzaghi riabbraccia Brozovic e punta a mettere in campo la miglior Inter possibile. "Ieri il croato ha sostenuto la prima totale seduta con i compagni di squadra. Ergo, qualora oggi non ci fossero complicazioni o imprevisti, lavorerà ancora in gruppo e verrà consequenzialmente convocato per il Derby d’Italia di domani sera, dove ovviamente, siederà inizialmente in panchina", scrive Tuttosport.