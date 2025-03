Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian ed Henrikh Mkhitaryan, 144 anni in quattro, saranno tutti titolari nella gara con l’Udinese. Una delle squadre più fisiche del campionato, come sottolinea Tuttosport. In attacco ci sarà Correa, in alternativa Arnautovic che alla somma può aggiungere altri 36 anni (il 19 aprile). L'austriaco sarà probabilmente titolare il giorno 2 contro il Milan in Coppa Italia, quando nella migliore delle ipotesi Lautaro Martinez andrà in panchina.

Alla ripresa, l'Inter arriva bene, ma non benissimo. Deve fare a meno di Zielinski e Dumfries, ad Appiano si sono appena rivisti Asllani e Taremi, che ancora è alle prese con fastidi legati alla pubalgia. In compenso riavrà Dimarco, con Zalewski e De Vrij recuperati per la panchina. Acerbi si piazzerà su Lucca: l'esperto centrale ha approfittato della sosta per ricaricare le batterie, al pari degli altri "vecchietti" già citati. In estate la rosa verrà "rinfrescata", ma oggi questo non è un argomento d'attualità.