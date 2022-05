L'uomo copertina, nella vittoria e nella sconfitta, è spesso l'allenatore. Dopo il successo in Coppa Italia a Simone Inzaghi arrivano così soprattutto elogi. Per Tuttosport, il tecnico interista sta ripercorrendo un percorso molto simile al collega che ha sconfitto, ovvero Allegri. "Entrambi sono stati chiamati a succedere ad Antonio Conte alla guida di una squadra campione d’Italia in carica - si legge - In entrambi i casi sembrava forte il rischio di perdere la competitività raggiunta a causa del cambio di gestione tecnica. Invece non è andata così. Anzi, Allegri e Inzaghi hanno saputo tenere le posizioni ampliando anche la capacità di restare in corsa su più fronti". Il livornese vinse campionato e Coppa, arrivò anche in finale di Champions League e perse la Supercoppa ai rigori contro il Napoli. L'interista ha conquistato per ora Coppa Italia e Supercoppa.