Dopo un'estate in cui la richiesta di mantenere intatta l'ossatura della squadra è rimata inevasa (partiti Onana, Brozovic, Dzeko e Skriniar) Simone Inzaghi chiederà come regalo per lo scudetto non solo un meritato rinnovo fino al 2027 anche di provare davvero a superare il mercato senza stravolgimenti. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui la dirigenza vorrebbe non toccare il giocattolo e racimolare i soldi necessari coi giocatori in esubero e i giovani non ritenuti strategici.

Nel mirino ci sono tre giocatori dal costo elevato: Bento, Buongiorno e Gudmundsson, in totale potrebbero costare attorno ai 100 milioni. Si lavorerà con formule fantasiose, come è stato con Frattesi e Barella, inserendo contropartite tecniche per una quarantina di milioni, ma bisognerà comunque trovarne 60-70 da immettere. Difficile, a meno che non si presenti qualcuno con offerto da 80 o più milioni per Bastoni, Barella o Thuram.

Il giocatore importante più vicino alla partenza resta Dumfries. Vale una trentina di milioni, un Europeo importante potrebbe aiutarlo. I nerazzurri non vorrebbero privarsi di Valentin Carboni, ma di fronte a offerte da 30 o più milioni si valuterebbero pro e contro.

Gli altri cedibili sono i cavalli di ritorno: Correa, Agoume, Vanheusden, Radu, Oristanio, Sebastiano e Francesco Pio Esposito, Zanotti. E se arrivassero anche 5-6 milioni per Arnautovic.