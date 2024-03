"Vincere aiuta a vincere" e nessuno meglio dell’Inter in questa stagione può dirlo. Un atteggiamento che "potrebbe rivelarsi decisivo per arrivare con la giusta attitudine alla partita di mercoledì a Madrid, quando partendo dal vantaggio di 1-0 i nerazzurri si giocheranno la qualificazione ai quarti di Champions". Prima, però, l’Inter avrà da affrontare il Bologna di Thiago Motta al Dall'Ara, "la squadra, l'unica, che finora ha sfilato un obiettivo all’Inter, eliminandola dalla Coppa Italia" sottolinea Tuttosport. Gli emiliani "hanno fermato sul 2-2 i nerazzurri anche in campionato e soprattutto sono la squadra che nel torneo '21-22 tolse a Inzaghi la possibilità di vincere il suo primo scudetto da allenatore". Il Dall'Ara dunque, non è un posto facile da visitare per l'Inter, che vede in quello stadio una sorta di muro del pianto, ma che oggi non avrà grandi manovre di dolore da infliggere alla capolista: "il vantaggio dei nerazzurri permette di dormire sonni tranquilli e lasciare punti non rappresenterebbe un dramma (sportivo)".

Inzaghi però non vuole lasciare nulla al caso e neppure punti e per la sfida di pomeriggio ha pensato a un moderato turnover, "schierando giocatori fondamentali che hanno bisogno di ritrovare confidenza col campo dopo i recenti infortuni" fa sapere il quotidiano torinese che non ha dubbi: sarà il ritorno di Acerbi, Calhanoglu e Thuram. A riposo invece in vista della visita al Metropolitano Pavard, Dimarco e Lautaro Martinez. "Per il resto, sarà la migliore Inter con alcuni dubbi che però verranno sciolti solamente oggi dopo la riunione tecnica". Inzaghi, tra ieri e oggi, ha fatto prove tattiche con varie rotazioni e adattamenti così da poter mischiare le carte nella maniera migliore: salgono le quotazioni per la titolarità di Alexis Sanchez, in vantaggio rispetto ad Arnautovic, per affiancare Thuram. Mentre sulla corsia esterna di destra di centrocampo potrebbe rifiatare Dumfries in vista dell'Atleti, dunque Darmian titolare contro i rossoblu. Mentre a destra potrebbe giocare Darmian, con Dumfries che avrebbe così una chance di partire a Madrid. D