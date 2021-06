Riassunto di mercato, in base a quanto successo nella giornata di ieri dentro e fuori la sede dell'Inter, sulle pagine di Tuttosport. "Ashley Young - confermano i colleghi - ha la proposta di rinnovo del contratto formalizzata in sede al suo procuratore, ovviamente più bassa rispetto ai 3.2 milioni che prendeva finora l’inglese: 2 milioni più bonus. L'inglese è chiamato a decidere, mentre il Watford lo tenta: dovesse rispondere favorevolmente, la sua permanenza sarebbe propedeutica alla partenza di Perisic che ha mercato in Bundesliga; Federico Dimarco, invece, per Simone Inzaghi può essere utile come vice Bastoni. Non tramonta, per TS, l'idea di prendere un esterno mancino titolare: Emerson Palmieri è il primo nome in agenda, ma il Chelsea, proprietario del suo cartellino, ha una clausola per rinnovarne automaticamente il contratto (in scadenza) fino al 2023, come accaduto per Giroud. Per questo i Blues chiedono 15-20 milioni.

