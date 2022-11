Niente Mondiale per Joaquin Correa , depennato nelle ultime ore dalla lista dei convocati dell'Argentina per un nuovo problema fisico. Come riferisce Tuttosport , però, lo staff medico dell’Inter conosce bene quell’infortunio e l’ha gestito nelle ultime settimane: il Tucu soffre di un risentimento al tendine rotuleo del ginocchio che ne ha limitato il minutaggio in campo dopo le gare saltate con Sassuolo e Barcellona.

"L’Inter - dal punto di vista medico - è tranquilla: l’argentino non farà nuovi esami ma andrà in vacanza ed è atteso per la partenza per il mini-ritiro a Malta (4 dicembre). Lì sarà fondamentale il lavoro anche psicologico da parte di Simone Inzaghi: la botta è stata forte, ma l’allenatore (che ha messo il veto a Dybala anche per tutelare il Tucu) è l’uomo giusto per restituirgli il sorriso", si legge.