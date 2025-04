E' un saggio di maturità quello che l'Inter ha regalato ieri sera al Meazza, secondo l'analisi odierna di Tuttosport. La strada per arrivare al trionfo europeo è ancora lunga, ma ci sono alcune analogie con l'annata del 2010 (quella del Triplete).

Per esempio uno straordinario centravanti argentino, allora era Diego Milito e stavolta è Lautaro Martinez. Poi le avversarie, il Bayern Monaco che allora era stato sconfitto in finale e stavolta è stato eliminato ai quarti o il Barcellona che l'Inter affronterà in semifinale, proprio come quindici anni fa. E' un saggio di maturità, appunto, perché il Bayern aveva sempre vinto al Meazza nei quattro precedenti e perché dopo lo 0-1 di Kane poteva crollare tutto. Invece la squadra di casa, che già aveva avuto un lampo dopo l'1-1 di Muller a Monaco, anche stavolta ha ribaltato subito l'inerzia del match segnando due gol. Ed è stata brava, l'Inter, anche a reggere dopo il 2-2 di Dier.