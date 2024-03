Cancellare la delusione Champions e rituffarsi subito nel campionato: questo l'obiettivo dell'Inter dopo l'amara notte di Madrid. C'è ancora uno scudetto da conquistare e nessuno in casa nerazzurra intende mollare di un centimetro da qui all'ultima giornata.

Come riferisce Tuttosport, ora l'Inter può dedicarsi totalmente allo scudetto e domani sera sarà ancora una volta accolta da un Meazza stracolmo contro il Napoli. Inzaghi lo ha ricordato alla squadra e, dopo l'allenamento pomeridiano, porterà tutti in ritiro per non lasciare nulla al caso.