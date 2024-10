E' in programma oggi pomeriggio, in modalità audio/video-conferenza, l'assemblea degli azionisti dell'Inter a cui verrà sottoposta l'approvazione del bilancio economico per la stagione 2023/24, chiusa (come ricorda Tuttosport) con un rosso di 36 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al -85 del precedente esercizio.

La prospettiva è di arrivare finalmente al pareggio nel prossimo bilancio, soprattutto se la squadra andrà avanti in Champions League e disputerà regolarmente il Mondiale per club. Non sono previste ulteriori novità, anche perché dopo l'insediamento di Oaktree c'è stata già una nuova composizione del CdA lo scorso giugno.