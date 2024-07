L'Inter ha annunciato ieri l'importante partnership con Betsson come Official Main Partner, un accordo da trenta milioni l'anno ufficialmente per quattro stagioni. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, c'è un fattore che ha avuto un peso fondamentale nella scelta della piattaforma di proporsi per un legame coi nerazzurri ed è stata la qualificazione al Mondiale per club.