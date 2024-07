C'è grande attesa in casa Inter per l'esordio stagionale della squadra campione d'Italia in programma questo pomeriggio alle 18.30 ad Appiano Gentile contro il Lugano. Un allenamento congiunto senza tifosi che non verrà trasmesso in televisione.

Come riportato da Tuttosport, gli occhi sono puntati principalmente su Taremi, all'esordio con la maglia dell'Inter. L'attaccante iraniano cercherà di partire subito forte per colpire l'ambiente e per candidarsi seriamente ad una maglia da titolare alla prima di campionato contro il Genoa, visti i rientri ad agosto di Thuram e Lautaro. Cercherà di fare bella figura a partire già da oggi.Con lui in campo anche Josep Martinez, che si alternerà con Di Gennaro tra i pali, Bisseck in difesa, il jolly Carlos Augusto e Mkhitaryan.

Dall’altra parte il Lugano del freschissimo ex Zanotti, molto più avanti nella preparazione, faranno le prove generali per il battesimo del loro campionato in programma sabato contro il Grasshoppers e per l’andata dei preliminari di Champions del 23 contro il Fenerbahce di Mourinho. .