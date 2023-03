Uno degli obiettivi del prossimo mercato dell' Inter sarà quello di svecchiare la rosa. Ne scrive oggi Tuttosport , che ricorda come "negli ultimi mercati sono comunque arrivati dei giocatori giovani ( Asllani e Bellanova ) o comunque non avanti con l’età ( Dumfries e Onana ), ma anche diversi elementi vicini ai 30 anni o più “anziani”, più facili da agganciare, anche perché ingaggiati a parametro zero o a cifre limitate".

Le statistiche sottolineate da Tuttosport sottolineano che l'età media è di 28.8 anni, sale a 29.3 se si esclude il diciassettenne Carboni, quasi mai utilizzato. "Prendendo in esame solamente i giocatori scesi in campo in Serie A per almeno un minuto, ecco che viene fuori per l’Inter una media a partita di 28.3, la più alta del nostro campionato", con la Lazio staccata a 28.0. Tra le prime il Napoli è a 26.1, il Milan a 25.7, Juve e Roma a 27.0.

In futuro una delle mosse sarà dare eventualmente più spazio ad Asllani e qualche scelta di mercato per ringiovanire il gruppo.