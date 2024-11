"Rotazioni quasi scientifiche" in vista per l'Inter, attesa oggi dalla trasferta di Verona che anticipa il match di Champions League contro il Lipsia. Con il ballottaggio aperto in attacco sul partner di Thuram, Tuttosport ipotizza una maglia da titolare anche per Bisseck in difesa oltre a Darmian e Carlos Augusto esterni. A centrocampo, invece, nuova occasione per Asllani.