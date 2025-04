Un'Inter inedita, ma non priva di titolarissimi. Secondo Tuttosport, infatti, i nerazzurri si presenteranno con Josep Martinez in porta, la difesa guidata al centro da De Vrij (che ha dato garanzie fisiche adeguate ieri) con ai lati Bisseck e Basatoni, quindi Darmian e Carlos Augusto sugli esterni, Barella e Frattesi a coadiuvare Calhanoglu in regia e la coppia Correa-Thuram in attacco.

In chiave infortunati, Dumfries punta al Bayern ma non per l'andata: l'obiettivo sarà esserci dal 1' per il ritorno. Sugli esterni sarà di nuovo in panchina Zalewski, decisivo nell'ultimo derby e pronto a subentrare. Il giovane Lavelli è la punta che insieme ad Arnautovic si metterà a disposizione come attaccante.