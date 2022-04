Uno o due big per sistemare i conti, quindi le operazioni in entrata. Secondo Tuttosport, sarà questa la strategia dell'Inter sul mercato per la prossima estate. A partire dalla difesa, dove potrebbe essere sacrificato De Vrij per fare spazio a Bremer. Ma non c'è solo l'olandese. In attacco Martinez è seguito su tutti da Tottenham e Atletico Madrid, sarà uno degli attaccanti più contesi sulla vetrina europea. Non vanno escluse offerte anche per elementi che l'Inter "non vorrebbe assolutamente vendere come Skriniar, Bastoni, Barella e Dumfries".