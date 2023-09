Altro stop in casa dopo quello di Acerbi, ancora in fase di recupero. Nella giornata di ieri è fermato pure Sensi, alle prese con un affaticamento muscolare che gli ha impedito di lavorare con i compagni nell'ultimo allenamento e difficilmente sarà convocato per la sfida di domani con la Fiorentina. "Non è ancora al massimo della condizione Sanchez che ha bisogno di un periodo di rodaggio per essere pronto ed essere chiamato al debutto nella sua seconda avventura nerazzurra", aggiunge Tuttosport per completare il quadro. Dovrebbe invece essere convocato il francese Pavard.