L'Inter fa un altro torneo. Come il Napoli un anno fa, risulta ingiocabile, che vadano in campo le riserve o i big e a certificarlo sono i numeri che anche Tuttosport snocciola oggi nel pezzo dedicato alla sfida con l'Atalanta. I 67 gol fatti, i 12 subiti, il diciassettesimo clean sheet in questa Serie A. Dal 1930 i nerazzurri non vincevano quattro partite consecutive con quattro reti di scarto.

Già il primo tempo coi bergamaaschi è stato dominante, nonostante un avvio da "bella addormentata": due gol, una traversa, una grande occasione per Darmian che aveva già segnato poco prima. Nel secondo tempo, pur togliendo l'esterno italiano per far spazio a Dumfries, la musica non è cambiata.

Unico neo: si è fermato Frattesi e bisogna capire se recupererà per la gara di ritorno con l'Atletico Madrid. Non è un periodo fortunatissimo con gli infortuni, per l'Inter: in pratica sta perdendo un giocatore ad ogni partita.