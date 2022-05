Tuttosport è tra i giornali che oggi danno notizia dell'interessamento nerazzurro per Henrikh Mkhitaryan, 33 anni, in scadenza di contratto con la Roma. Il giocatore chiede 4 milioni più 2 alla firma, da capire se con contratto annuale o biennale. In un centrocampo nel quale andranno via Vecino (in scadenza) e probabilmente Vidal, con Sensi destinato alla cessione, resterebbero per le seconde linee Gagliardini e Agoume, di ritorno dal prestito al Brest. Potrebbero servire almeno due innesti e oltre all'armeno si valutano da tempo Asllani, Schouten e Fernandez del River Plate. "Fra l'altro per Asllani potrebbe andare in scena il prossimo derby di mercato: sul 20enne albanese c'è anche il Milan, con Maldini che starebbe pensando di bloccare il giocatore e lasciarlo a maturare ad Empoli un'altra stagione", riporta ancora Tuttosport.