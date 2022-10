L'Inter ha tre buoni motivi per credere ancora nella rimonta scudetto. Li elenca Tuttosport , che parte da Inzaghi e dalle certezze ricostruite dal tecnico insieme alla squadra. Atteggiamento e nervosismo visti a Udine avevano fatto pensare che l'allenatore potesse essere al capolinea, "la sosta ha invece cambiato tutto: i giocatori hanno parlato fra di loro, Inzaghi ha saputo toccare le corde giuste, insieme si è ricreato il feeling giusto che il ko interno del primo ottobre con la Roma non ha condizionato. Anzi. Da lì l'Inter è ripartita e Inzaghi, grazie anche al successo di tre giorni dopo con il Barcellona, ha ripreso in mano la squadra".

C'è poi il ritorno di due pilastri. Uno ha già messo piede in campo col Viktoria Plzen, Romelu Lukaku. Con lui quattro presenze, due gol e un assist, tre vittorie e una sconfitta (con la Lazio quando già era uscito dal campo). Con lui si può ripensare l'Inter che aveva ideato Inzaghi a inizio anno. Il secondo rientro è quello di Brozovic, ancora da completare. Il croato non verrà convocato per la Sampdoria e non dovrebbe essere rischiato nemmeno contro il Bayern Monaco. Obiettivo, a questo punto, esserci con la Juventus.