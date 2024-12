Obbligata a vincere per rispondere alle concorrenti. L'Inter deve ancora arrangiarsi nell'emergenza, come scrive oggi Tuttosport, non avendo Pavard, Acerbi, Darmian e De Vrij (anche se l'olandese potrebbe farcela). Favorito per giocare da perno centrale questa sera contro il Como è Bastoni, secondo il quotidiano Inzaghi avrebbe voluto confermare Bisseck dopo la prova in Coppa Italia, ma è a corto di braccetti a destra. A sinistra Carlos Augusto favorito su Palacios.

Recuperato Barella, ma potrebbe comunque partire dalla panchina. Favorito dal 1' Frattesi su Zielinski.