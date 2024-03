L'Inter si avvicina alla sfida di stasera contro il Genoa con la possibilità di vincere la dodicesima partita consecutiva tra campionato e Supercoppa Italiana, raggiungendo quota 72 punti in classifica, come alla fine dello scorso campionato. Attese alcune variazioni in formazione, Carlos Augusto per Bastoni (squalificato), Dumfries per Darmian, Sanchez per Arnautovic.

Diversi i record nel mirino, come scrive oggi Tuttosport. Quello di Lautaro Martinez che insegue Higuain e Immobile a 36 reti in una singola stagione (è a 23), quello di Sommer che è a 16 clean sheet e insegue i 21 di Buffon nel nel ’11-12 e ’15-16 alla Juventus, Provedel nel ’22-23 alla Lazio e De Sanctis nel ’13-14 alla Roma.

Sugli spalti, un altro match da 70mila e rotti spettatori superando 1 milione di presenze. Alla trecentesima panchina in Serie A di Simone Inzaghi e a -4 dalle 400 da professionista.