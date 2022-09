Nonostante la classifica sia oggi deficitaria, alcuni numeri sembrano favorevoli al comportamento dell'Inter in questo avvio di stagione. Come evidenzia Tuttosport, i nerazzurri sono secondi per gol fatti (13 contro 15 di Napoli e Udinese), terzi per km percorsi (110,1 km) dietro Lazio e Spezia, terzi per possesso palla totale, secondi per tiri totali (123 contro 135 del Napoli), primi per tiri nello specchio assieme alla Roma (43).

A questo punto il problema è chiedersi se il possesso palla non sia troppo sterile o se il problema non sia quanto si corre ma come.