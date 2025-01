L'Inter prova a chiudere per Petar Sucic. I nerazzurri hanno ricevuto una richiesta di 15 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, ne vorrebbero spendere 12 più 3 di bonus, ma secondo Tuttosport la volontà delle tre parti in causa è quella di chiudere. Sucic, secondo i media croati, sarebbe addirittura già stato per qualche giorno a Milano per familiarizzare con l'ambiente.