Hakan Calhanoglu sembra avere una particolare predilezione per le partite contro il Torino. Come ricorda Tuttosport, il centrocampista ha segnato cinque volte ai granata, sua vittima preferita in Italia insieme alla fiorentina. Lo scorso anno ne segnò ben tre al Toro. Prima ancora aveva segnato altre due volte col Milan.

Il turco viene da un gol su punizione diretta contro la Stella Rossa che all'Inter in Champions League mancava da 14 anni.